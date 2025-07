Criança de 11 anos é apreendida por envolvimento com o tráfico em Parintins

Notícias Policiais – Uma operação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma criança de 11 anos e na prisão de quatro adultos, com idades entre 18 e 33 anos, por suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no município de Parintins, interior do Amazonas. A ação aconteceu na noite de quarta-feira (23/07) e foi realizada por agentes do 11º Batalhão de Polícia Militar (BPM).

Durante a abordagem, os policiais encontraram com os suspeitos 76 cigarros de maconha, cerca de 40 gramas de cocaína, dois aparelhos celulares, uma máquina de cartão e diversos materiais utilizados para o embalo das substâncias ilícitas. O grupo foi conduzido à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Parintins, onde os procedimentos legais foram iniciados.

Ainda na madrugada desta quinta-feira (24/07), por volta das 2h30, policiais da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um jovem de 18 anos no beco Beiradinho, localizado no bairro Chapada, zona centro-sul de Manaus. Com ele, foram apreendidos uma porção média de substância semelhante à maconha, uma porção de oxi, um rádio comunicador, uma balança de precisão e R$ 6 em dinheiro. O suspeito foi encaminhado ao 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar reforça que denúncias anônimas sobre atividades criminosas podem ser feitas pelo número 190. A identidade do denunciante será preservada.