Criança de 11 anos é estuprada após encontro com jovem que conheceu pela internet no Amazonas

O caso aconteceu no sábado (23).

Por Beatriz Silveira

25/08/2025 às 21:08

Notícias Policiais – Uma criança de 11 anos foi estuprada após um encontro com um jovem de 18 anos, que conheceu pela internet no munícipio de Beruru, no interior do Amazonas. O caso aconteceu no sábado (23).

Conforme o delegado Jailton Santos, o homem conheceu a vítima na internet e, mesmo sabendo da idade dela, continuou o contato. Até que, na madrugada de sábado, a convenceu a sair de casa para ir ao encontro dele.

“O homem levou a criança para a casa dele, onde ele praticou o abuso sexual. Ainda de madrugada, os pais da vítima perceberam que ela não estava em casa, então acionaram o Conselho Tutelar e a equipe policial foi informada sobre o ocorrido”, falou o delegado.

