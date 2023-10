Criança de 2 anos é brutalmente espancada em Manaus; tio é o principal suspeito

Um menino de apenas 2 anos foi brutalmente espancado pelo próprio tio na noite de quinta-feira (5), em Manaus. A criança foi internada no Hospital Joaõzinho, localizado na Comunidade Monte Sião, bairro Jorge Teixeira, zona leste da cidade. Conforme informações da polícia, o tio, identificado como Patrick Macedo Bastos, de 23 anos, teria cometido o crime na residência onde a criança vivia com a mãe usuária de drogas.

De acordo com a polícia, a mãe do menino deixava a criança sob os cuidados da tia materna, Daniele da Silva Neves, de 21 anos, que é esposa de Patrick. A tia foi presa após relatar à polícia sobre o espancamento cometido pelo marido. O caso chocou moradores da Comunidade Monte Sião

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após a criança dar entrada no Hospital Joaõzinho, a equipe médica acionou a polícia. A 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foi informada sobre o caso e enviou uma guarnição ao hospital. A tia da vítima, Daniele, relatou aos policiais que seu marido havia espancado o menino. A polícia se deslocou até a residência da família, mas o acusado já havia fugido do local. Buscas foram realizadas na região, porém sem êxito na captura do agressor.

Após ser estabilizada no Hospital Platão Araújo, a criança foi transferida para o Hospital Joaõzinho, onde receberá um tratamento mais especializado. A equipe médica está empenhada em garantir a recuperação do menino e realizar todos os procedimentos necessários para o seu bem-estar.

Diante da gravidade do caso, a guarnição conduziu a tia da criança até a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), onde serão tomadas as medidas legais cabíveis. A polícia continuará as investigações para localizar e prender o responsável pelo crime.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

REDAÇÃO AM POST*