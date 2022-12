Criança de 2 anos é espancada pelo padrasto após defender a mãe de agressões

Redação AM POST

Um homem, de 35 anos, foi preso acusado de agredir a esposa e o enteado, de dois anos, em Rio Verde de Mato Grosso, Campo Grande. O caso aconteceu na noite de quarta-feira (21).

Segundo informações, a mulher estava em casa com amigos, em uma festa, quando o homem retornou da fazenda onde trabalha. Com ciúmes e embriagado, ele passou a agredir a mulher com socos e puxões de cabelo. Ao ver a cena, a criança partiu para cima do padrasto com um cabo de vassoura.

O acusado passou a agredir o menino até ser contido pela mãe, que recebeu mais agressões. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o rapaz em flagrante. Ela foi encaminhada para uma Unidade de Saúde, onde passou por exame de corpo delito.

Com informações de TopMídia News*