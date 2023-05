Criança de 2 anos morre atropelada e motorista foge para não ser linchado em Manaus

Uma terrível ocorrência abalou a cidade de Manaus na noite de sexta-feira (26), quando uma criança de apenas dois anos foi vítima de um atropelamento fatal.

O trágico incidente aconteceu na rua Bagé, no conjunto Hiléia, bairro Redenção, zona Centro-Oeste da cidade. Infelizmente, a pequena vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu instantaneamente devido ao impacto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

De acordo com informações divulgadas pela Polícia Militar, por meio da 17ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o acidente ocorreu por volta das 20h, quando o motorista do veículo atingiu a criança. A comunidade local, indignada com a situação, reagiu com fúria e tentou linchar o suspeito. Durante o tumulto, os vidros do carro foram quebrados enquanto o motorista empreendia fuga para evitar ser agredido.