Criança de 2 anos morre após incêndio em residência no bairro Jorge Teixeira, em Manaus

Notícias de Manaus – Uma terrível tragédia abalou a Zona Leste de Manaus na madrugada do último domingo (21), quando Keveson Sarrazim dos Santos, uma criança de apenas 2 anos, perdeu a vida após ter o corpo queimado durante um incêndio em sua residência, localizada na Rua Samambaia, bairro Jorge Teixeira.

De acordo com as informações disponíveis, a criança foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro João Lúcio com graves ferimentos causados pelas chamas. Os médicos, consternados com a situação, acionaram imediatamente a Polícia para relatar o ocorrido. O Boletim de Ocorrência registrado detalha a angústia vivida pelos profissionais ao tentar salvar a pequena vítima.

Os pais da criança foram conduzidos até o 14º Distrito Integrado de Polícia para prestar depoimento, mas, segundo relatos, estavam tão abalados emocionalmente que não conseguiram fornecer informações à polícia. A comoção e o choque pela perda do filho impediram que os pais se manifestassem sobre as circunstâncias que levaram ao trágico incidente.

Na hora do incêndio, quatro crianças estavam na residência, mas apenas três delas conseguiram escapar. Moradores da região acusam os pais de negligência, alegando que as crianças estavam sozinhas durante o ocorrido. As autoridades agora investigam as circunstâncias do incêndio e apuram se houve abandono por parte dos responsáveis.

A Polícia Civil está à frente das investigações e busca esclarecer os detalhes que levaram à fatalidade.]

