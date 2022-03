Criança de 3 anos estuprada pelo próprio pai foi levada para hospital com partes íntimas machucadas, diz Polícia

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem de 28 anos, foi preso nesta segunda-feira (14/03) pela prática de estupro de vulnerável, sendo vítima a filha do infrator, uma criança de 3 anos, no município de Coari (a 363 quilômetros de Manaus). A ação policial ocorreu no bairro União, naquele município.

De acordo com o delegado José Barradas, titular da Delegacia Interativa de Polícia (DIP), o crime ocorreu em outubro de 2021. Na ocasião, a mãe da vítima procurou a delegacia para registrar um Boletim de Ocorrência (BO), relatando que seu ex-companheiro havia abusado sexualmente da criança.

“A vítima estava com as partes íntimas machucadas e, diante disso, foi levada a uma unidade hospitalar do município, onde foi constatado o crime”, explicou o delegado.

Ainda conforme a autoridade policial, após tomar conhecimento acerca do caso, as equipes iniciaram as investigações com intuito de localizar e efetuar a prisão do infrator.

“Com a ordem judicial decretada, iniciamos as diligências e logramos êxito na prisão deste infrator”, disse Barradas.

O mandado foi expedido nesta segunda, pelo juiz Nilo da Rocha Marinho Neto, da Vara da Comarca de Coari.

O homem responderá por estupro por vulnerável. Ele será encaminhado à uma unidade prisional de Coari e ficará à disposição da Justiça.