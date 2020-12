Criança de 3 anos morre após ser enterrada viva em cova rasa

Redação AM POST

Um menino de 3 anos, identificado como Mizael, morreu depois de ser enterrado vivo há 200 metros da casa onde morava no bairro Canário, no município de Turiaçu, no estado do Maranhão. Os suspeitos do crime são os próprios primos dele, um adolescente de 12 e outro de 14 anos. Mas não está descartado o envolvimento de algum adulto no crime.

A criança foi dada como desaparecida durante a tarde e em seguida encontrada em uma cova rasa, ainda vivo. Mizael chegou a ser socorrido e levado a um hospital da cidade, mas não resistiu. A causa foi asfixia.

Um dos suspeitos quase foi linchado por por populares mas se refugiou na casa de um parente. O outro menor, de 12 anos, já havia sido resgatado pelos policiais.

Nesta quarta-feira (30), as duas crianças continuam na Delegacia de Pinheiro, onde aguardam a chegada do Conselho Tutelar e também dos pais. Todos serão ouvidos no inquérito que apura o crime e tenta descobrir a motivação para o assassinato da criança.

*Com informações do G1