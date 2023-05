Criança de 5 anos mata a prima mais nova com tiro acidental

Eloá Victória Silva Oliveira, 2, morreu nesta quinta-feira (11), após ser atingida com um tiro acidental no momento em que brincava com a prima, de cinco anos, em Cuiabá (MT). Segundo a polícia, as crianças encontraram a arma do pai da vítima em um baú com o fundo falso e pensaram ser um brinquedo. A morte ocorreu nove meses após a vítima ser adotada.

Eloá estava no quarto dos pais brincando com a prima, quando encontraram a arma, que pertence ao policial militar. As crianças estavam sob os cuidados do pai quando ocorreu a fatalidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em agosto do ano passado, a família celebrou a adoção da menina nas redes sociais. “É com muita alegria que compartilhamos com vocês a grande benção. Estamos com a certidão de nascimento da Eloá Victória Silva Oliveira tendo Elienay e Raquel como pais. Oficialmente filha no documento porque no coração já é filha há muito tempo. Obrigada a todos pelas orações”, publicou Raquel, com uma foto da família.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte da menina.

Fonte: R7