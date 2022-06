Criança de 6 anos morre ao cair do 11º andar-se prédio após pai deixá-la sozinha para sair com a namorada

Redação AM POST

Uma criança de apenas 6 anos morreu após cair do 11º andar de um prédio na madrugada deste sábado (11), no bairro Canto do Forte, em Praia Grande, no litoral de São Paulo, o pai da menina foi preso por abandono de incapaz com resultado de morte.

O Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) confirmou que recebeu um chamado para atendimento de uma ocorrência de queda de edifício, por volta das 3h45.

O homem de 39 anos ausentou-se do local para levar a namorada dele, de carro, até a casa dela e deixou a filha dormindo sozinha no apartamento.

A menina acordou, ficou desesperada ao ver que estava sozinha e gritou pedindo socorro na sacada do apartamento, momento em que caiu do 11º andar.

A criança não resistiu aos ferimentos e morreu no local.