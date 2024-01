No último domingo (28/01), a 51ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Benjamin Constant, distante 1.121 quilômetros de Manaus, foi acionada para atender a um caso que chocou a comunidade local. Uma criança de 7 anos, de origem colombiana e indígena, foi encontrada caminhando em direção a uma comunidade do município, apresentando evidentes sinais de violência. A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) imediatamente encaminhou a vítima ao hospital, onde exames revelaram não apenas lesões pelo corpo, mas também a terrível constatação de um estupro de vulnerável.

A delegada Luciana Lima Nasser, titular da 51ª DIP, informou que a criança foi ouvida em uma escuta especializada no hospital, na presença de um psicólogo. Atualmente, ela está sob a guarda do genitor. Entretanto, o caso tomou proporções ainda mais trágicas na segunda-feira (29/01), quando a PC-AM, com o apoio da Secretaria Municipal de Segurança Pública, Trânsito e Defesa Social de Benjamin Constant, encontrou os corpos da mãe, uma mulher de aproximadamente 35 anos, e do irmão de apenas 4 anos.

Ambos também eram de origem colombiana e indígena, e foram encontrados com sinais de disparos de arma de fogo. A gravidade da situação levou a polícia a solicitar exames de conjunção carnal para os corpos da mãe e do filho menor. A PC-AM ressalta que as investigações estão em curso, sendo realizadas de forma célere para identificar e prender o responsável pelos crimes. Detalhes adicionais não foram divulgados neste momento.

