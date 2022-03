Criança de 8 anos é abandonada dentro de carro pelo próprio pai em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Um homem, não identicado, abandonou a própria filha de 8 anos dentro de um carro modelo Gol na noite dessa terça-feira (29)após avistar policiais militares na rua Araxá, Comunidade Vale do Sinai, na Zona Norte de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a polícia, PMs da 6ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) realizavam parlamento no local considerado área vermelha e identificaram o veiculo modelo Gol parado em atitude suspeita. O homem que estava no carro ao avistar a viatura apresentou nervosismo, travou o veículo e empreendeu fuga.

Os policiais se aproximaram e ouviram grito de uma criança dentro do veículo, tiveram que quebrar o vidro traseiro do carro e retirar a menina de 8 anos, que estava chorando e desesperada. Durante revista 2kg de maconha tipo Skank também foram encontradas no veículo.

A mãe da criança foi até a delegacia e disse que não tem mais relacionamento com o homem e não sabia de suas práticas ilícitas.

Continua depois da Publicidade

O caso foi repassado para a Polícia Civil que deve continuar a investigação para tentar encontrar este o infrator.