Criança de 8 anos mata cunhado com tiro acidental na cabeça

Uma criança de 8 anos matou o cunhado com um tiro na cabeça, no interior de São Paulo, nesta segunda-feira (8). A arma era do cunhado, que era CAC (Caçador, Atirador, Colecionador), e estava legalizada.

De acordo com a polícia, o tiro foi acidental. No momento do acidente, a vítima tinha ido buscar o filho de 5 anos e o cunhado de 8 na escola.

A arma era uma pistola carregada com 12 munições e estava no banco de trás. O menino de 8 anos pegou essa arma e atirou. O disparo acertou a cabeça do cunhado da criança, Wanderson dos Santos, de 27 anos.

O corpo da vítima foi velado nesta terça-feira (9).

