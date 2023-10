Criança desaparece enquanto brincava na porta de casa

ma garota com apenas 10 anos está desaparecida desde a noite de quarta-feira (04), após ter sido vista pela última vez em frente à sua casa. A avó da criança procurou as autoridades policiais e denunciou o caso, alegando que o principal suspeito é o tio da desaparecida. O incidente ocorreu no povoado Capela, uma área rural de Penedo, na região do baixo São Francisco, em Alagoas.

Conforme informações do delegado Rômulo Andrade, da Regional de Penedo, a desaparecida é uma menina de apenas 10 anos de idade. Ela foi vista pela última vez enquanto brincava nas proximidades de sua residência e, desde então, não há notícias sobre o seu paradeiro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A avó da criança procurou a delegacia para relatar o ocorrido. De acordo com o delegado, as suspeitas recaem sobre o tio da menor, que também está desaparecido desde ontem e, supostamente, teria levado todas as roupas da criança.

Welber Cardoso, chefe de operações, mencionou que o suspeito já possui histórico criminal relacionado a abuso infantil, em um caso ocorrido na cidade de Sergipe. Detalhes específicos sobre esse caso anterior não foram divulgados pelas autoridades.

O delegado enfatizou que os agentes da Polícia Civil estão conduzindo buscas em toda a região do baixo São Francisco, e que essas operações só serão encerradas após a localização da criança desaparecida. A preocupação com o bem-estar da menor é a principal prioridade das autoridades neste momento.