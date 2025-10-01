Criança é dopada e estuprada por homem que conheceu no Free Fire no Amazonas

Notícias policiais – Durante coletiva de imprensa realizada nesta quarta (01) a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Coari, anunciou a prisão de um homem de 32 anos, investigado por estupro de vulnerável contra um adolescente de 14 anos. O crime ocorreu quando a vítima foi dopada com soníferos aplicados pelo acusado, após ser atraída através do popular jogo eletrônico Free Fire.

As investigações indicam que o autor conheceu o adolescente durante as partidas e, utilizando-se de uma chave de jogos online, convidou a vítima para sua residência. Uma vez lá, o homem aplicou substâncias sedativas, permitindo que cometesse o abuso sexual. Durante a busca e apreensão em sua casa, a polícia encontrou diversos medicamentos controlados, seringas e receitas médicas, que serão objeto de investigação adicional.

O Delegado Guilherme Torres comentou sobre a gravidade da situação: “É alarmante como criminosos utilizam jogos online para aliciar crianças e adolescentes. Precisamos monitorar o que nossos filhos fazem nesses ambientes virtuais.” disse Torres. Ele ressaltou a importância de os pais estarem cientes dos perigos que os jogos oferecem, especialmente aqueles com salas de bate-papo que permitem interação com estranhos.

Torres também destacou que muitos pais não se informam sobre as dinâmicas dos jogos que seus filhos jogam, criando um ambiente propício para que predadores consigam acesso às crianças. Ele alertou sobre o fato de que, enquanto os pais protegem seus filhos no mundo físico, muitos não percebem que seus filhos estão vulneráveis online, onde podem ser aliciados por criminosos. “É comum que os pais não se deem conta ou não queiram entender os riscos envolvidos nos jogos online, como Free Fire e Roblox, que possuem salas de bate-papo. Enquanto se preocupam em proteger seus filhos fora de casa, muitas vezes não percebem que, através da internet e do Wi-Fi, criminosos podem ter acesso direto às crianças, aliciando-as de maneiras perigosas. É essencial que os pais se informem sobre essas plataformas e conversem com seus filhos sobre os perigos que podem encontrar.” concluiu o Delegado.

A prisão, realizada sob a supervisão do Dr. Paulo Mavignier, é um exemplo da rápida ação da polícia em resposta a denúncias anônimas. “Essa operação reafirma nosso compromisso em combater toda e qualquer forma de violência contra crianças e adolescentes. Precisamos unir forças para enfrentar essa problemática,” afirmou Torres.

Os jogos eletrônicos, como Free Fire e Roblox, frequentemente possuem salas de bate-papo que podem ser exploradas por pedófilos, que buscam aliciar menores.

As autoridades fazem um apelo para que os pais se informem sobre os jogos que seus filhos estão acessando e implementem controles parentais para monitorar e restringir interações perigosas.