Criança morre após ser deixada em carro no calor por horas

Um menino de 5 anos morreu de calor após sua mãe o esquecer dentro de um carro, na cidade de Harris, no estado americano do Texas, na última segunda-feira (20), quando a cidade atingiu uma temperatura recorde de 38°C.

O xerife do condado de Harris, Ed Gonzales, publicou em sua página no Facebook que a criança foi deixada no veículo por várias horas e foi encontrada morta no local quando as equipes de emergência chegaram.

O texto ainda explica que a mulher voltou para casa com o menino e sua outra filha de 8 anos. Ao sair do carro, ela presumiu que o garoto havia deixado o veículo junto com sua irmã, mas permaneceu preso em seu assento de segurança infantil. A família estava envolvida com os preparativos da festa de aniversário da filha mais velha.

“Após 2 ou 3 horas, a mãe percebeu que o menino não estava dentro de casa. Quando chegou em seu carro, descobriu que ele ainda estava no assento de segurança”, escreveu Gonzalez, ressaltando que a investigação sobre o caso segue em andamento.

Segundo o veículo americano ABCNews, o garoto é a quinta criança a morrer dentro de um carro em alta temperatura neste ano nos EUA, de acordo com a organização Kids and Cars (crianças e carros, em português).