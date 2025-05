Criança que foi sequestrada pelo tio no interior do Amazonas foi estuprada, diz polícia

Notícias policiais Por volta das 23h de terça-feira (6) uma menina de 12 anos foi encontrada com vida na zona rural do município de Novo Aripuanã, interior do Amazonas, mas em estado de grande debilidade física. Na ocasião, estiveram presentes o efetivo da 73ª DIP, do Batalhão de Policiamento de Choque (BPChoque) e da GCM, além de equipes do Creas e do Conselho Tutelar.

Diante da gravidade da situação e considerando que a adolescente passou aproximadamente 40 horas desaparecida em área de mata, ela foi imediatamente encaminhada ao hospital do município para atendimento médico. Além disso, ela foi levada ao Creas, onde passou por escuta especializada, e também foi submetida a exame de corpo de delito, incluindo avaliação de conjunção carnal.

PUBLICIDADE

O suspeito do sequestro já foi identificado e medidas cautelares foram tomadas pela delegacia. As autoridades estão aguardando decisões do Poder Judiciário para que o criminoso seja responsabilizado de acordo com a lei. “Estamos comprometidos em garantir que essa criança tenha toda a assistência necessária e que o autor do crime enfrente as consequências de seus atos”, afirmou um representante da Polícia Civil.

O caso ocorreu quando a menina foi levada de seus irmãos enquanto se deslocava com a mãe para a sede do município. Testemunhas oculares relataram ter visto o momento em que o suspeito a retirou da companhia familiar, um ato que gerou grande comoção e revolta na população local. A operação de resgate, denominada “Caminhos Seguros”, faz parte de uma iniciativa nacional para combater abusos sexuais contra crianças e adolescentes, refletindo a preocupação das autoridades com a segurança infantil.

Após ser resgatada por um parente da família, a menina foi levada pelas forças de segurança que a transportaram para a sede do município. Ela passou por uma avaliação médica e, infelizmente, os resultados apontaram para a confirmação de abuso. Essa notícia trouxe à tona a urgência de medidas preventivas e de proteção para crianças em situação de vulnerabilidade.

PUBLICIDADE

“Agradecemos a todos os envolvidos nessa operação. A colaboração entre a Polícia Civil, Militar e a comunidade foi essencial para o sucesso do resgate”, destacou um dos delegados que coordenou a ação, Paulo Mavignier.

As autoridades fazem um apelo à população: “Se você tiver qualquer informação sobre o paradeiro do suspeito, denuncie imediatamente pelo telefone 181. Sua identidade será mantida em sigilo.” O compromisso das forças de segurança é claro: onde houver uma criança em risco, a polícia estará presente para garantir sua proteção e segurança.

PUBLICIDADE

A prisão preventiva do suspeito já foi solicitada ao Poder Judiciário e as diligências continuam sendo realizadas com o objetivo de localizá-lo e prendê-lo.