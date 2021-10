Crianças ficam feridas durante briga de comunitários no Amazonas

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Uma briga entre comunitários resultou em dois mortos e duas crianças feridas nesta sexta-feira (1), na zona Rural de Manacapuru (distante à 98, 8 quilômetros de Manaus).

De acordo com a polícia, as vítimas que vieram à óbito foram identificadas como, Emerson Silva e Denilson Matos de Siqueira. Já as que ficaram feridas, são duas crianças de apenas três anos.

Na ocasião, Emerson estava consumindo bebidas alcoólicas com Denilson, quando houve um desentendimento entre ambos e Denilson acabou sendo morto com sete facadas.

Amigos do esfaqueado foram atrás de Emerson, em sua tentativa de fuga, foram disparados diversos tiros contra ele, no entanto, duas crianças foram atingidas. Posteriormente, Emerson foi encontrado morto com diversas terçadadas.

As crianças foram socorridas e levadas em estado grave para o Hospital da Criança em Manaus.

O caso deve ser investigado.