Crianças mantidas em cárcere privado são resgatas no Amazonas

Redação AM POST

Policiais militares da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM) resgataram, na noite da segunda-feira (18/04), quatro crianças, de 3, 4, 7 e 10 anos, mantidas em cárcere privado no município de Maués (a 276 quilômetros de Manaus). A ação contou com o apoio do Conselho Tutelar.

O caso veio à tona após denúncia, via linha direta, informando que um casal estaria mantendo os filhos em cárcere privado, no bairro São Domingos. No local, os policiais encontraram duas crianças amarradas em um cômodo da casa. Elas estavam há dias sem comer e também relataram que eram agredidas fisicamente.

A ocorrência foi finalizada na 48ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.