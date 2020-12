Crianças são abandonadas em casebre dentro de lixão em Manacapuru

Redação AM POST

Três crianças, sendo uma de seis meses, 6 anos e 10 anos, foram resgatadas após serem abandonadas pela própria mãe em um casebre dentro de lixão no município de Manacapuru (distante a 68 quilômetros de Manaus). O caso aconteceu na sexta-feira (25).

De acordo com a polícia, a mãe das menores é usuária de drogas e os vizinhos afirmaram que ela costuma deixar as crianças e sair durante a madrugada. No momento do resgate, a bebê de colo não parava de chorar e as irmãs estavam tentando acalma-la.

As três vítimas são filhas de pais diferentes, duas foram entregues à eles e outra ficou sob responsabilidade da tia.

O Ministério Público do Amazonas (MPAM) deve acompanhar o caso.