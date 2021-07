Crime organizado perdeu quase 10 toneladas de drogas em 6 meses em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nos primeiros seis meses de 2021, a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), sob o comando da delegada-geral Emília Ferraz, promoveu inúmeras modificações na instituição. Entre eles destacam-se a integração de sistemas eletrônicos, a fim de modernizar e agilizar o atendimento nas unidades policiais; renovação na estrutura das delegacias e grandes apreensões de entorpecentes na capital e interior do Amazonas.

Ao longo do primeiro semestre de 2021, a Polícia Civil do Amazonas deflagrou grandes operações no combate ao tráfico de drogas e crime organizado. Somente de janeiro a junho deste ano, a PC-AM apreendeu 8,7 toneladas de entorpecentes em Manaus, o triplo de apreensão realizada no mesmo período de 2020, que totalizou cerca de 2,4 toneladas.

“As apreensões realizadas pela Polícia Civil causam prejuízo financeiros ao crime organizado, pois o mesmo deixa de lucrar momento em que os entorpecentes não chegam aos destinatários, ocasionando um impacto positivo na sociedade, quanto aos trabalhos policiais. A nossa missão é esta, dar uma resposta para a população e protegê-la da criminalidade”, enfatizou a delegada-geral.

Desde o início do ano, já foram revitalizadas a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai), Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), o 7º Distrito Integrado de Polícia (DIP), 19º DIP, 28° DIP e as instalações do Grupo Força Especial de Resgate e Assalto (Fera). As demais delegacias devem ser beneficiadas em breve.