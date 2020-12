Crime organizado tem prejuízo de mais de R$ 6,3 milhões em Coari

Redação AM POST

Em mais de cem dias de atuação, a Base Fluvial Arpão já causou prejuízo de mais de R$ 6,3 milhões ao crime organizado com as ações de policiamento realizadas no rio Solimões, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). Cerca de 300 embarcações foram fiscalizadas, desde agosto, período em que 37 pessoas envolvidas com a criminalidade foram presas em flagrante.

Continua depois da Publicidade

O combate ao tráfico de drogas é uma das áreas com mais flagrantes feitos pelos policiais da Base Arpão. No período, quase 370 quilos de drogas foram apreendidas, entre maconha e cocaína. A soma do valor de multas ambientais efetuadas no período é de R$ 45 mil.

Com investimentos da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), o projeto aumenta as ações de combate ao crime organizado, narcotráfico e pirataria na região do interior do Estado.

Órgãos

Efetivos das Polícias Civil, Militar e Federal, integram a Base Arpão ao lado de outros órgãos como o Corpo de Bombeiros Militar, a Força Nacional de Segurança Pública, a Secretaria de Operações Integradas (Seopi) e o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

Continua depois da Publicidade

Sediada no município de Coari, as forças policiais trabalham com o apoio de cães farejadores da Companhia Independente de Policiamento com Cães (CIPCães), contam com a atuação de bombeiros especialistas em mergulho profundo, além do trabalho apurado de investigadores e peritos da Polícia Civil.

Denúncias podem ser feitas através do 181, o disque-denúncia da SSP-AM. O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia em todo o estado.