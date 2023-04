Crimes virtuais: PC-AM alerta à população sobre o crime de sextorsão

Redação AM POST

Entre os crimes bastante praticados no ambiente virtual está o de sextorsão, que designa a prática de extorsão a partir da ameaça de exposição de supostas fotos ou vídeos sexuais na Internet. Tendo em vista isso, a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), da Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), alerta à população sobre a prática criminosa e informa como proceder caso seja vítima.

O delegado Antônio Rondon, titular da Dercc, explica que o crime costuma ocorrer por extorsão financeira, vingança ou humilhação. Segundo ele, as vítimas podem ser mulheres ou homens, que geralmente são abordadas por pessoas desconhecidas, por meio de redes sociais, ou aplicativos de relacionamentos.

“A partir disso, elas passam a trocar mensagens em forma de flerte e criam laços, pois a vítima acredita estar falando com uma pessoa confiável”, relata Rondon.

Entretanto, após ganhar a confiança dessas pessoas, os criminosos passam a solicitar nudes e imagens íntimas delas e, pelo fato de elas acreditarem estar falando com uma pessoa de confiança, acabam enviando. No entanto, em posse desse material, os golpistas passam a chantageá-las.

“Em posse das imagens, os criminosos começam o processo de extorsão, pedindo quantias em dinheiro às vítimas. Caso elas não transfiram os valores, ameaçam divulgar as fotos/vídeos na internet, e até mesmo para amigos e familiares”, explica o delegado.

A autoridade policial relata, ainda, que o crime também pode ocorrer com ex-parceiros (as), quando estes não aceitam o término do relacionamento, e chantageiam as vítimas como forma de vingança ou humilhação.

Essa prática criminosa pode ser iniciada de diversas maneiras, entre elas: cobrança de valores após conversa sexual com mútua exposição; Ameaças por ciúmes ou chantagem em relacionamentos abusivos; invasão de contas e dispositivos para roubar conteúdos íntimos, entre outras.

Prevenção

Antônio Rondon orienta que a principal maneira de não cair no golpe, é ter absoluta certeza com quem está lidando, no caso de contato com pessoas desconhecidas. “Se você recebeu mensagens de um número ou perfil de redes sociais desconhecido, desconfie que é golpe, não vá mandando fotos íntimas se você não sabe quem está do outro lado”, comenta.

Lei Carolina Dieckmann (12.737/2012)

A Lei, que é considerada um marco no combate a crimes cibernéticos no país, foi sancionada em 2012, após a atriz Carolina Dieckmann ter seu computador invadido e seus arquivos pessoais furtados. Entre o material, havia fotos íntimas que se espalharam pela internet.

Registro de BO e denúncias

Caso seja vítima, procure a delegacia mais próxima e registre um Boletim de Ocorrência (BO), ou compareça à Dercc, situada nas dependências da Delegacia Geral (DG), avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, zona centro-oeste de Manaus.

O BO pode ser registrado também na Delegacia Virtual (Devir), no endereço eletrônico: https://delegaciavirtual.sinesp.gov.br/.