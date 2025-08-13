A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Polícia

Criminoso aponta arma para atendente durante assalto a clínica veterinária em Manaus; veja vídeo

A câmera de segurança do estabelecimento registrou ação criminosa.

Por Lupita AM POST

13/08/2025 às 09:34 - Atualizado em 13/08/2025 às 10:03

Ver resumo
Funcionária se desespera durante assalto a clínica veterinária em Manaus

Foto: Reprodução

Notícias de Polícia – Uma funcionária viveu momentos de terror ao ficar sob a mira de uma arma na tarde desta terça-feira (12), por volta das 15h, durante um assalto a uma clínica veterinária localizada na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

PUBLICIDADE

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito entra no estabelecimento fingindo ser cliente. Ele se aproxima do balcão e solicita um atendimento. Quando a funcionária sai de trás do balcão para ajudá-lo, o homem anuncia o assalto de forma repentina e aponta arma para a vítima.

Assustada, a vítima reage com gritos de desespero, mas o criminoso mantém a ameaça e consegue roubar o celular dela antes de fugir rapidamente do local. O crime durou poucos segundos, mas foi suficiente para causar pânico e interromper o funcionamento normal da clínica.

Veja o vídeo;

PUBLICIDADE

Leia mais: Suspeito é preso com 1 kg de drogas dentro de carro em Manaus

O suspeito ainda não foi identificado ou localizado pela Polícia Civil. As autoridades solicitam a colaboração da população para repassar informações que possam ajudar na captura do criminoso.

A polícia reforça que denúncias podem ser feitas pelo telefone 190, com garantia de sigilo absoluto sobre a identidade do denunciante. A corporação orienta que, em situações como essa, a prioridade é preservar a integridade física da vítima, evitando qualquer tipo de confronto.

A Polícia Civil deve analisar as imagens de segurança para tentar identificar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime. Enquanto isso, a vítima recebe apoio psicológico para lidar com o trauma causado pelo assalto.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo traz limitações mas, isto não significa incapacidade. Todos temos alguma habilidade.

Nay Potarcio

Últimas notícias

Polícia

Motociclista de app é preso suspeito de estuprar passageira em Manaus

O homem desviou a rota para uma rua menos movimentada, onde cometeu o abuso.

há 17 minutos

Brasil

Ex-apresentadora da GloboNews é flagrada almoçando com ministro do governo Lula

Daniela Lima foi vista almoçando com Sidônio Palmeira, ministro da Secretaria de Comunicação.

há 19 minutos

Mundo

Tarifas de Trump elevam preços e colocam empregos em risco, diz agência norte-americana

A NPR é uma das vítimas das políticas de Trump, diz governo federal.

há 28 minutos

Brasil

Barbárie: Homem arrasta esposa pelos cabelos em cena horripilante; Veja vídeo

Vídeo chocante mostra agressão no Bairro Jardim Canaã; polícia deteve o agressor na Praça da Bíblia.

há 34 minutos

Manaus

Homem faz “coleta seletiva” e rouba lixeira em rua deserta de Manaus; assista

Imagens de câmeras de segurança mostram suspeito arrancando lixeira fixada em parede no bairro Japiim 2.

há 48 minutos