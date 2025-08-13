Criminoso aponta arma para atendente durante assalto a clínica veterinária em Manaus; veja vídeo

Notícias de Polícia – Uma funcionária viveu momentos de terror ao ficar sob a mira de uma arma na tarde desta terça-feira (12), por volta das 15h, durante um assalto a uma clínica veterinária localizada na rua Nossa Senhora da Conceição, no bairro Tancredo Neves, Zona Leste de Manaus.

Imagens de câmera de segurança mostram o momento em que o suspeito entra no estabelecimento fingindo ser cliente. Ele se aproxima do balcão e solicita um atendimento. Quando a funcionária sai de trás do balcão para ajudá-lo, o homem anuncia o assalto de forma repentina e aponta arma para a vítima.

Assustada, a vítima reage com gritos de desespero, mas o criminoso mantém a ameaça e consegue roubar o celular dela antes de fugir rapidamente do local. O crime durou poucos segundos, mas foi suficiente para causar pânico e interromper o funcionamento normal da clínica.

O suspeito ainda não foi identificado ou localizado pela Polícia Civil. As autoridades solicitam a colaboração da população para repassar informações que possam ajudar na captura do criminoso.

A polícia reforça que denúncias podem ser feitas pelo telefone 190, com garantia de sigilo absoluto sobre a identidade do denunciante. A corporação orienta que, em situações como essa, a prioridade é preservar a integridade física da vítima, evitando qualquer tipo de confronto.

A Polícia Civil deve analisar as imagens de segurança para tentar identificar o suspeito e esclarecer as circunstâncias do crime. Enquanto isso, a vítima recebe apoio psicológico para lidar com o trauma causado pelo assalto.