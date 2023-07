Criminoso esfaqueia passageira de ônibus que se recusou a entregar celular durante assalto em Manaus

Um criminoso, ainda não identificado, esfaqueou a professora Ketelem Bittencourt, de 35 anos, durante um assalto ao ônibus coletivo da linha 600, nesta segunda-feira (10), na avenida Cosme Ferreira, bairro Coroado, Zona Leste da capital.

Segundo informações da vítima, três suspeitos entraram no veículo próximo a Feira do Coroado e anunciaram o assalto nas proximidades do Clube do Trabalhador. Enquanto dois deles ameaçavam as vítimas com uma arma e uma faca, o terceiro recolhia os pertences dos passageiros e a renda do ônibus.

A mulher afirma que inicialmente resistiu em entregar seu celular e foi esfaqueada no braço quando teve que liberar o aparelho.

O motorista do ônibus disse que foi ameaçado de morte por um dos suspeitos caso reagisse. “Ele perguntou se eu lembrava do outro motorista que tinha sido esfaqueado em um assalto”, disse.

O trio tentou fugir em uma motocicleta dirigida por um quarto comparsa. Um deles caiu e foi deixado para trás, mas os outros continuaram a fuga até serem perseguidos por uma viatura da Polícia Militar e presos em flagrante.

O trio foi encaminhado para o 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP) onde o caso foi registrado. O suspeito que caiu da moto conseguiu escapar.

