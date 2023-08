Criminoso que desfilou com fuzil e debochou da Polícia é preso

Jefferson de Lima Santos, conhecido como Jeffinho, preso na Operação Escudo, é um dos criminosos que ‘desfilou’ com um fuzil na comunidade Vila Baiana, em Guarujá, no litoral de São Paulo. Neste domingo (20), o homem, de 33 anos, estava foragido da Justiça desde 2021, quando deixou a prisão em uma ‘saidinha’ temporária e não voltou mais.

Além de ser suspeito de envolvimento na morte de policiais da Baixada Santista, de acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP), Jeffinho tem passagens por homicídio, porte ilegal de arma, tráfico de drogas, receptação e desobediência.

As imagens, que mostram o momento em que o criminoso ‘desfilou’ com um fuzil, foram feitas na Rua Argentina, no dia 6 de junho. No vídeo é possível ver um grupo com aproximadamente nove homens marchando em direção à câmera.

Depois do vídeo repercutir na web, o governo de São Paulo reforçou o efetivo policial na Baixada Santista e, durante as ações contra o crime, o PM da Rota Patrick Bastos Reis, de 30 anos, foi assassinado em serviço, durante patrulhamento na Vila Julia. A morte dele resultou na Operação Escudo, deflagrada em 28 de julho, e que chega a 19 mortes.

O secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP), Guilherme Derrite, publicou em uma rede social sobre a prisão na sexta-feira (18). “Foi preso no Guarujá pela PM durante a Operação Escudo um criminoso procurado pela Justiça por tráfico de drogas, receptação, desobediência e porte ilegal de arma”, escreveu ele.

No momento da captura foram apreendidas duas pistolas, 10 celulares e drogas com ‘Jeffinho’.

