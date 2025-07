Criminoso usa “Chapolin” para roubar iPhone e carteira de dentro de carro em Manaus

Notícias Policiais – A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do 12º Distrito Integrado de Polícia (DIP), divulgou, nesta terça-feira (22), a imagem de Lázaro Vieira de Almeida Júnior, 22, suspeito de furtar pertences de dentro de um carro utilizando um dispositivo eletrônico conhecido como “Chapolin”.

O crime ocorreu em frente a um estabelecimento comercial na avenida Torquato Tapajós, bairro da Paz, zona centro-oeste de Manaus. Segundo a polícia, o suspeito conseguiu abrir o carro e levou um iPhone 14, uma bolsa e uma carteira com documentos e cartões bancários da vítima.

De acordo com o delegado Wenceslan de Queiroz, titular do 12º DIP, Lázaro já é investigado por outros furtos semelhantes na região do bairro Flores e áreas próximas. “Ele usava o dispositivo ‘Chapolin’, que interfere no sinal dos controles remotos usados para trancar os carros, facilitando o furto sem arrombamento”, explicou.

A PC-AM pede que informações sobre o paradeiro do suspeito sejam repassadas ao número (92) 98513-3618, disque-denúncia do 12º DIP, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). O sigilo do denunciante será garantido.