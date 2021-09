Criminosos abandonam armas no meio da rua ao fugirem da polícia em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Em diferentes ações entre a noite de terça (28/09) e a madrugada desta quarta-feira (29/09), policiais militares da Força Tática apreenderam duas armas de fogo. As ações ocorreram em bairros das zonas sul e norte da capital.

Durante patrulhamento, por volta da 0h10 de hoje (29/09), uma equipe da Força Tática recebeu denúncia sobre indivíduos que estariam armados e praticando comércio ilícito de drogas, no beco J.B. Silva, bairro Betânia, na zona sul. Os militares realizaram uma incursão no local e, no momento da chegada da polícia, os suspeitos fugiram, deixando para trás um revólver calibre 38, de numeração suprimida, com duas munições.

O armamento foi apreendido e levado à autoridade de polícia judiciária do 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Em outra ação, na zona norte, por volta das 23h15 de terça-feira, outra equipe avistou dois homens em atitude suspeita na rua Pinheiro, bairro Colônia Santo Antônio. No momento da aproximação da equipe, os suspeitos fugiram, jogando em via pública um revólver calibre 32 com numeração 158476. Em face do ocorrido, o armamento foi levado ao 6º DIP.

A comunidade também pode ajudar o trabalho da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) informando imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.