Criminosos aplicam golpes em familiares de pacientes internados em hospital de Manaus

Redação AM POST

O Hospital e Pronto-Socorro (HPS) 28 de Agosto esclarece que, em hipótese alguma, solicita qualquer quantia em dinheiro ou transferência bancária aos familiares e pacientes da unidade. A estrutura da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) pertence ao Sistema Único de Saúde (SUS), que é integralmente gratuito para a população.

Conforme denúncias encaminhadas à unidade de saúde, golpistas estão usando a identidade médica de profissionais que atuam no estado do Rio de Janeiro para convencer acompanhantes de pacientes internados no HPS 28 de Agosto da necessidade de pagar por exames e outros procedimentos realizados no local.

A unidade está apurando o caso, juntamente com a equipe jurídica da SES-AM e a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM), para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

A SES-AM reforça que não há cobrança em nenhuma unidade de saúde do Estado do Amazonas. Em caso de dúvidas, os familiares devem buscar imediatamente a administração do hospital ou acionar a ouvidoria do HPS 28 de Agosto, no (92) 98418-4265, das 8h às 17h.