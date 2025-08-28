Criminosos armados aterrorizam funcionários durante assalto a loja no Centro de Manaus; assista

Notícias Policiais – Na tarde desta quinta-feira (28), uma loja localizada no Centro de Manaus foi alvo de um assalto que deixou funcionários em estado de pânico. A ação criminosa aconteceu por volta das 14h40 e foi registrada pelas câmeras de segurança do estabelecimento.

As imagens mostram o momento em que dois homens, fortemente armados, invadem o local. Um dos assaltantes aponta a arma diretamente para as funcionárias, que assustadas, tentam se proteger. Enquanto isso, o comparsa salta o balcão com um saco nas mãos e começa a enchê-lo com diversos relógios expostos na vitrine.

A dupla agiu de forma rápida e coordenada, levando uma grande quantidade de produtos antes de fugir. Apesar do susto, ninguém ficou ferido durante a ocorrência. A polícia já iniciou as investigações para tentar identificar e localizar os criminosos.

As autoridades reforçam a importância da colaboração da população no processo de investigação. Informações que possam ajudar na captura da dupla podem ser repassadas de forma anônima pelos números 190 ou 181. A identidade do denunciante será preservada.

O caso chama atenção pela ousadia dos criminosos, que escolheram um horário de grande movimentação no centro da cidade, colocando em risco funcionários e clientes. A polícia continua em diligência para prender os envolvidos e recuperar os produtos roubados.