Criminosos distribuíam drogas com ordens de dentro do presídio no AM

Quatro integrantes de um grupo criminoso que atuava na venda e distribuição de drogas em Manacapuru (a 68 quilômetros de Manaus) foram presos, nesta sexta-feira (16), no município.

Conforme o delegado Rafael Allemand, titular do DIP de Manacapuru, além do município, a ação ocorreu também em Beruri (a 73 quilômetros da capital) e na capital.

“As investigações iniciaram há cerca de três meses e foi possível identificar a atuação desse grupo criminoso aqui em Manacapuru. Hoje saímos em diligências para cumprir nove mandados judiciais, sendo cinco de prisão e quatro de busca e apreensão”, explicou Allemand.

No decorrer das investigações foi possível constatar que os líderes comandavam as vendas de dentro do presídio, e os responsáveis pela distribuição do material ilícito cumpriam as ordens do lado de fora.

Os quatro presos responderão por tráfico de drogas e associação criminosa. Eles ficarão à disposição da Justiça.

Procurado

Wanderson Vieira de Souza, conhecido como “Manchinha”, está sendo procurado pela participação no grupo criminoso.

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro dele, que entre em contato pelos números (92) 99517-0201, disque-denúncia da DIP de Manacapuru, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu.

Redação AM POST