Criminosos invadem casa e matam mulher com vários tiros na frente dos filhos em Manaus

Notícias de Manaus Mércia Melo de Sousa, uma jovem de 24 anos, foi vítima de um assassinato chocante no bairro Santo Agostinho, Zona Oeste, neste sábado (20). Ela foi executada com 18 tiros na frente de seus filhos de 1 e 2 anos de idade. O crime ocorreu por volta das 14h45, quando um grupo composto por 12 homens arrombou sua casa e a matou.

Segundo informações de testemunhas, os suspeitos invadiram a residência de Mércia no início da tarde e a mataram friamente na presença dos irmãos e dos filhos pequenos. A cena foi extremamente traumática para as crianças, que presenciaram a morte violenta da mãe. A crueldade do crime chocou a comunidade local.

Até o momento, as autoridades não têm informações sobre a motivação do crime.

O corpo foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).