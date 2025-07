Criminosos invadem produtora e levam equipamentos de alto valor em Manaus

Notícias Policiais –A empresa Distrito da Mídia, especializada em produção audiovisual, foi alvo de um furto durante a madrugada desta segunda-feira (21), em Manaus. O crime aconteceu na sede da empresa, localizada na Avenida Tefé, bairro Raiz, zona sul da capital amazonense.

De com os proprietários, três criminosos invadiram o espaço e promoveram um verdadeiro arrastão, levando uma série de equipamentos de alto valor utilizados para gravações e edições de vídeos e fotos. O trio utilizou uma Fiorino branca sem placas para transportar os itens furtados.

O prejuízo é considerado significativo. Entre os objetos levados estão:

Três televisores (um de 75" e dois de 42")

Impressora e câmera fotográfica profissional

Equipamentos de iluminação como tochas, lâmpadas e tripés

Eletrodomésticos, incluindo micro-ondas, cafeteira, bebedouro, ventilador, babyliss, secador, dois aspiradores (um robô e um convencional)

Além de objetos diversos como um urso de pelúcia, modem da Claro e controles de ar-condicionado

A cena do furto foi registrada por câmeras de segurança, e as imagens já foram entregues às autoridades. O caso está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD).

Os proprietários da Distrito da Mídia fazem um apelo à população: quem tiver qualquer informação que possa levar à identificação dos suspeitos, localização dos equipamentos ou do veículo utilizado na fuga, deve entrar em contato com a polícia. As denúncias podem ser feitas de forma anônima.