Notícias de Manaus -Na última segunda-feira (22), um homem ainda não identificado furtou equipamentos eletrônicos da sala da diretoria do Sine Amazonas. O caso aconteceu na unidade situda na avenida Djalma Batista, no bairro Chapada, na zona Centro-Sul de Manaus. O suspeito e um comparsa aproveitaram o horário em que os funcionários saíram para o almoço.

As câmeras de segurança do local registraram toda a ação criminosa. Enquanto um dos suspeitos entra nonlocal e leva um tablet e um notebook, o comparsa fica do lado de fora sinalizando se o local está vazio.

Os equipamentos eletrônicos levados pertenciam a diretora do Sine Amazonas, Samantha Chíxado. Ela pediu para uma funcionária ficar no local, mas a mulher acabou se distraindo e precisou sair, momento em que aconteceu o crime.

Denúncias sobre o caso podem ser feitas aos números 181 e 190. Um Boletim de Ocorrência foi registrado e a Polícia Civil apura o caso.

Assista a ação criminosa:

Criminosos invadem sala da diretoria do Sine Amazonas e furtam eletrônicos pic.twitter.com/Dw5HXpbokU — AM POST (@portalampost) January 26, 2024

*Redação AM POST