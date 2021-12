Criminosos matam homem com cinco tiros em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

Um homem, identificado como Adriano Alves Carreiro, de 28 anos, foi morto com cinco tiros na noite desta quarta-feira (29), na casa onde morava, na rua Prosperidade com a rua Natal, no bairro Compensa 2, zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, dois criminosos em uma motocicleta, surpreenderam Adriano em frente à sua residência. Na ocasião, eles efetuaram vários disparos contra a vítima que foi atingida com dois tiros na cabeça e 3 no tórax e braço.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ainda foi acionado, mas apenas constatou o óbito do homem.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e a Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS) investiga o caso.