Criminosos matam jovem com mais de 25 tiros na frente da namorada em Manaus

Redação AM POST

Um jovem, identificado como Mário do Nascimento Martins, de 18 anos, foi morto com mais de 25 tiros na madrugada desta quinta-feira (21), no bairro Colônia Terra Nova, na zona Oeste de Manaus.

De acordo com a polícia, a vítima teria ido passar o fim de semana com a namorada no local supracitado, momento em que um grupo criminoso com mais de dez homens, invadiu o local e efetuou vários disparos contra Mário.

Na ocasião, os atiradores chegaram a bloquear as duas entradas do beco onde o imóvel fica localizado para que Mário não tivesse chance de fuga.

A namorada do rapaz presenciou todo o crime e ainda afirmou que o alvo seria o irmão de Mário, no entanto, as informações ainda nao foram confirmadas. Ele não resistiu e morreu no local.

Ainda não há informações sobre a motivação do crime e nem a identificação dos autores.

A polícia deve investigar o caso.