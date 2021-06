Criminosos são espancados por populares após assaltos a ônibus em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

Dois jovens com idades de 20 e 22 anos, foram detidos entre a tarde e a noite da terça-feira (22/06), em ações distintas dos policiais militares das 9ª e 14ª Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms), após terem efetuado roubos a ônibus do transporte coletivo, nos bairros São José e Tancredo Neves, zona leste de Manaus.



Por volta das 17h, a equipe da 14ª Cicom foi acionada foi acionada para averiguar ocorrência na qual um indivíduo estaria sendo sendo agredido por populares, após ter assaltado, ao lado de um comparsa, um ônibus da linha 678 que trafegava pela avenida Autaz Mirim, no bairro Tancredo Neves. Após a fuga, ele foi capturado por pessoas e vítimas que o reconheceram.



Ao chegar ao local, os militares detiveram o infrator, um jovem de 20 anos, mas não encontraram arma ou pertences das vítimas com ele. O rapaz, apontado por várias pessoas como um dos autores do roubo, foi conduzido ao 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde ficou à disposição da polícia judiciária.



Mais tarde, por volta das 23h, a equipe da viatura 6128 foi acionada por populares para proceder em uma ocorrência na qual dois indivíduos armados haviam roubado um ônibus da linha 652 do transporte coletivo público. Os suspeitos fugiram após a ação, mas um deles, de 22 anos, foi alcançado na rua Barreirinha, no bairro São José, por populares que o lincharam até a chegada da polícia.



Os militares detiveram o infrator e, na revista pessoal, encontraram com ele um simulacro de arma de fogo do tipo pistola e três aparelhos celulares das vítimas. A equipe foi informada também que uma das vítimas recebera do infrator uma pancada na cabeça e necessitava de cuidados médicos.



A vítima e o autor do roubo foram encaminhados para o Hospital e Pronto- Socorro (HPS) João Lúcio para atendimento médico. O infrator precisou passar por uma cirurgia, devido à gravidade das lesões sofridas nas agressões da população. A vítima, depois de liberada, acompanhou os policiais militares até a Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (DEAAI) para os procedimentos cabíveis.



A Polícia Militar orienta à população que, ao tomar conhecimento de ações criminosas, informe imediatamente por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.