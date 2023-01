Criminosos trocam tiros no meio da rua e duas pessoas ficam feridas no interior do Amazonas

Redação AM POST

Câmeras de segurança registraram uma tentativa de homicídio durante a madrugada deste domingo (1), logo após a virada de ano novo, no município de Coari, interior do Amazonas.

O caso aconteceu em um cruzamento na estrada do aeroporto na área externa do Centro Cultural durante a festa de réveillon da cidade. Nas imagens, uma dupla em uma moto disparou seis tiros de arma de fogo em outros dois que estavam em outra motocicleta em meio ao trânsito movimentado da cidade.

Logo após o atentado, as vítimas caem no meio da avenida, o mototaxista ainda tenta fugir do local, mas é atingido pelos disparos. Ninguém foi a óbito, a dupla armada fugiu do local, os feridos foram atendidos no Hospital Regional de Coari.