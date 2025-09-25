A notícia que atravessa o Brasil!

Polícia

“Dama do Tráfico”, mulher de “Tio Patinhas”, é presa no Paraná

A suspeita é casada com o principal líder do Comando Vermelho.

Por Beatriz Silveira

25/09/2025 às 15:18 - Atualizado em 25/09/2025 às 15:53

Notícias Policiais – Luciane Barbosa Farias, conhecida nacionalmente como “Dama do Tráfico”, foi presa nesta quinta-feira (25) em Cascavel (PR), em ação realizada pela Polícia Federal e pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/PR). Casada com Clemilson dos Santos Farias, o “Tio Patinhas” — apontado como líder do Comando Vermelho no Amazonas e atualmente detido em presídio federal de segurança máxima —, Luciane voltou ao centro das atenções com a nova prisão.

O caso é um desdobramento das investigações iniciadas na Operação La Muralla, em 2015, que mirou a estrutura da facção criminosa no Amazonas. A Justiça Federal condenou Luciane a 10 anos de prisão em regime fechado pelos crimes de associação ao tráfico, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Apesar da sentença, ela permaneceu em liberdade até janeiro de 2025, quando foi expedido mandado de prisão definitiva.

Desde então, foi considerada foragida até 28 de maio de 2025, data em que agentes da Polícia Civil a localizaram em uma residência na Zona Norte de Manaus, dando início à execução da pena. A detenção registrada em Cascavel marca mais um capítulo da série de capturas e medidas judiciais envolvendo seu nome.

A repercussão sobre Luciane cresceu em 2023, quando participou de reuniões oficiais em Brasília, nos Ministérios da Justiça e dos Direitos Humanos, apresentando-se como presidente do Instituto Liberdade do Amazonas (ILA), voltado à defesa dos direitos de presos. A presença em ambientes institucionais ganhou destaque nacional e levou órgãos públicos a revisar protocolos de acesso.

 

