Um soldado da Polícia Militar de São Paulo morreu após ser esfaqueado na madrugada deste sábado (21), no centro da capital paulista. Ele estava de folga no momento do ataque e uma outra pessoa também foi atingida pelas facadas. Um homem foi preso em flagrante. As informações são do SBT Notícias.

A vítima é Rubens Etelvino Marciano que tinha 35 anos e foi levado à Santa Casa, também no centro de São Paulo, mas não resistiu aos ferimentos. A outra vítima, de 44 anos, passou por cirurgia e está em estado estável. Segundo o boletim de ocorrência, nenhum dos atingidos estava armado.

O crime foi registrado em frente a um supermercado na avenida São Luís, na altura do número 150. O boletim ainda conta que o soldado foi abordado “de forma totalmente hostil e agressiva”, até que os dois “entraram em vias de fatos”, momento quando o agressor esfaqueou a vítima no tórax. A outra vítima tentou separar a briga e, ao correr atrás do agressor, foi golpeado a faca na mesma região.

Após a violência, o autor foi preso em flagrante na rua Sete de Abril, próximo do local do crime, com a arma utilizada nos homicídios. Ele foi levado à delegacia e está à disposição da Justiça.

A polícia solicitou perícia no local do crime e na faca, e o caso foi registrado como tentativa de homicídio e homicídio consumado.

