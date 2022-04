De janeiro a março, Polícia Militar apreendeu mais de 1,2 toneladas de entorpecentes

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Redação AM POST

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), dentro do programa Amazonas Mais Seguro, do Governo do Estado, apreendeu, de janeiro a março deste ano, mais de 1,2 toneladas de entorpecentes, em diversas ações na capital e no interior.

Só no mês de março, foram 1.143,9 quilos de drogas apreendidas. Em Maués (a 276 quilômetros de Manaus), uma ação da Operação Hórus resultou na desativação de acampamento de narcotraficantes e destruição de três plantios de maconha, no dia 16 de março.

Após levantamento prévio de Inteligência, os policiais com o apoio da 10ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), apreenderam três armas de fogo de fabricação caseira, aproximadamente 600 quilos de maconha, uma balança de precisão e materiais para preparo de entorpecentes.

Também foram encontrados mais de 2 mil pés e mudas de maconha. Todo o material ilícito foi erradicado e destruído no local de plantio. Ao todo, a Operação causou mais de R$ 600 mil em prejuízo ao narcotráfico.

Já em Japurá (distante 744 quilômetros de Manaus), uma outra ação dos policiais militares da Companhia de Operações Especiais (COE) realizou a apreensão de 230 quilos de entorpecentes com características de maconha e ainda prendeu um homem, de 27 anos, de dupla cidadania. A operação integrada com a Marinha do Brasil ocorreu no dia 26 de março, após levantamento de inteligência sobre as rotas internacionais do tráfico de entorpecentes.

A droga estava dividida em sacos em diversos pontos em uma localidade próximo ao rio Japurá, localizado a 22 quilômetros da sede da cidade, na fronteira com a Colômbia. Estima-se que o prejuízo ao crime organizado seja de aproximadamente R$ 3 milhões.

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, por meio do disque-denúncia 181, ou do 190.