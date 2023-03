Defesa de Daniel Alves alega que não houve estupro porque mulher estava lubrificada

Redação AM POST*

A defesa do jogador Daniel Alves, que está preso desde o dia 20 de janeiro acusado de estupro, afirmou à justiça espanhola que não houve o abuso sexual porque a jovem que denuncia o atleta brasileiro estaria lubrificada. Para tentar comprovar esse álibi, Cristóbal Martell, o advogado de defesa, usou como argumento um relatório médico do Hospital Clínic, onde a vítima foi atendida logo após as supostas agressões sexuais que aponta que não foram identificadas lesões vaginais típicas de relações sexuais secas ou lesões compatíveis com sexo à força.

Segundo especialistas, o fato da mulher estar lubrificada não significa sinônimo de excitação. “A presença de muco lubrificante na vagina não quer dizer que ela estava excitada na hora da relação sexual”, disse a ginecologista Marianne Pinotti, em entrevista ao jornal ‘O Globo’.

Os advogados que representam o brasileiro também vão pedir um exame psicológico da vítima. O objetivo da defesa do jogador seria tentar provar uma possível “distorção narrativa” da jovem. O caso aconteceu em Barcelona, na Espanha.

As informações foram divulgadas pelo jornal El Periódico. De acordo com o jornal, Cristóbal Martell, principal advogado do brasileiro, está lutando para que o teste psicológico seja feito.

Segundo ele, a principal linha da defesa é questionar a “veracidade das declarações da vítima” e comprovar uma “narrativa distorcida” dos fatos. O objetivo dos advogados do brasileiro é convencer de que houve um alegado “consentimento” da vítima.

Um pedido da defesa do jogador para esperar o julgamento em liberdade foi negado.