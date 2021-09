Defesa pede prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica para casal de empresários suspeito da morte de sargento em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A defesa do empresário Joabson Agostinho Gomes, dono da rede de supermercados Vitória, e a esposa dele, Jordana Azevedo Freire, entrou com um pedido na Justiça para o relaxamento da prisão, na quinta-feira (23). O casal é suspeito de ser responsável pelo assassinato do sargento do Exército Brasileiro e empresário Lucas Ramon Silva Guimarães, 29, ocorrido em 1º de setembro deste ano.

No pedido, a defesa solicita que Joabson e Jordana deixem os presídios onde estão custodiados para cumprirem prisão domiciliar com o uso de tornozeleira eletrônica. O pedido está na Central de Inquéritos do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM).

O casal foi preso na última terça-feira (21) após se entregar na Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS). Atualmente os dois estão em prisão temporária; ele no Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM 2) e ela no Centro de Detenção Provisória Feminino (CDPF).

De acordo com a delegada Marna de Miranda, adjunta da DEHS, o crime aconteceu após o empresário descobrir que a vítima tinha um caso com sua esposa que ainda desvia dinheiro da empresa para dar a Lucas.

“No decorrer das investigações, nós chegamos a esta conclusão que, inclusive, está comprovada nos autos. Houve o relacionamento extraconjugal, e Lucas Ramon passou a ser ameaçado por Joabson”, conta a delegada.