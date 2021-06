Defesa pede soltura de PM suspeito de matar transexual em motel de Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

A defesa do policial militar, Jeremias Costa da Silva, suspeito de matar à tiros a transexual Manuella Otto, entrou na justiça com um pedido de soltura para ele, alegando insanidade mental permanente e sustentando que o homem tem condições de responder o processo em liberdade. O crime aconteceu no dia 13 de fevereiro deste ano, em um motel no bairro Monte das Oliveiras, zona Norte de Manaus.

O pedido recebeu parecer favorável do Ministério Público, que entende que Jeremias não representa perigo para a sociedade e nem tentaria fugir uma vez que tem residência fixa, trabalho e laços familiares na capital além de destacar que não há “indícios que demonstrem periculosidade de personalidade”. Agora, cabe à Justiça decidir se o cabo será ou não solto.

O advogado do PM pede o uso de tornozeleira eletrônica para seu cliente, restrição de saída no período de 20h às 6h, proibição de se ausentar da cidade, assim como frequentar bares, motéis ou locais semelhantes.

Relembre o caso

Manuella Otto, de 25 anos, que era atriz e professora, foi encontrada morta, nua e com tiro no torax na madrugada do dia 13 de fevereiro, dentro do Motel Minha Pousada, localizado na avenida Samaúma, no bairro Monte das Oliveiras, na Zona Norte de Manaus. A vítima tinha chegado na pousada acompanhada de Jeremias que estava dirigindo um carro Chevrolet Prisma, de cor branca, com placa da cidade de Manaus.

Após um período em que os dois estavam em um quarto do estabelecimento, funcionários ouviram barulho de tiro e fecharam portão para impedir a saída do PM. Toda a ação foi registrada por câmeras de segurança.

Enfurecido, Jeremias faz ameaças ao descer do veículo, logo depois, ele entra no carro, dá uma marcha ré e arromba o portão, fugindo do local.

Durante os procedimentos para conclusão do inquérito policial, Jeremias se negou mostrar tatuagens nas costas, uma das provas que colocava ele como autor. No entanto, uma equipe da DEHS conseguiu encontrar as provas necessárias durante o cumprimento de busca e apreensão na casa de Jeremias. Em um HD, os investigadores conseguiram fotos de Jeremias sem camisa durante lazer em uma praia.

