Uma comissão da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Amazonas (OAB-AM), acompanhou na tarde deste sábado (19) a audiência de custódia que determinou a prisão preventiva de Juçana Machado, que é esposa do mestre de jiu-jitsu e investigador de Polícia Civil, Raimundo Nonato Machado, e foi presa em flagrante nessa sexta-feira (18) após agredir uma babá e com a arma do marido, que também estava envolvido na confusão, atirar no advogado Ygor de Menezes Colares, que tentou apartar a briga ocorrida no estacionamento do Condomínio Life Ponta Negra, zona Oeste de Manaus.

A defesa de Ygor de Menezes Colares questionou porque o policial que também agrediu o advogado não está preso.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“A nossa preocupação agora e a nossa busca é que a justiça seja de forma completa. A verdade é que a dona Juçana não agiu sozinha, a todo momento ela foi instigada e teve participação direta nas agressões com o marido dela e o hoje nós temos uma situação em que ela se encontra presa e ele solto e nós queremos saber da justiça porque. Porque na delegacia ele não foi flagranteado?“, questionou o advogado de defesa da vítima.

“E aí fica o sentimento de impunidade mesmo com a decretação da prisão da dona Juçana, uma vez que ele, policial civil, o dono da arma não foi responsabilizado e está solto“, completou.

Segundo o presidente da Comissão de Direitos e Prerrogativas e Valorização da Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional do Amazonas (OAB-AM), Alan Johnny, durante a audiência de custódia o Ministério Público do Amazonas (MP-AM) reconheceu falhas no procedimento e estranhou o fato do policial, que também estava envolvido na confusão, não foi preso em flagrante.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Gostaríamos de esclarecer que durante a audiência de custódia o Ministério Público reconheceu falhas no procedimento visando o objetivo de amenizar a situação da acusada tanto que estranhou porque que o policial civil, esposo dela, também não foi flagranteado e isso foi fundamentação para que a juíza analisasse esses erros no procedimento. Ele entendeu que quando foi encaminhado para a justiça a autoridade policial deixou, inclusive, de juntar o exame de corpo de delito da vítima com aparente intuito de que ela fosse posta em liberdade nessa audiência de custódia“, declarou.

Matérias Semelhantes: Mãe e filhos que estavam desaparecidos são encontrados mortos dentro de carro. Saiba mais clicando aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Acompanhe nosso Podcast ao vivo em: Amazônia TV. Clique aqui.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE