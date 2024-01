DEHS prende suspeito de participar do ‘tribunal do crime’ e esquartejar vítima em Manaus

A Polícia Civil do Amazonas, por meio da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), efetuou a prisão de Washington Carlos da Silva Cunha, suspeito de envolvimento na morte de Hemerson da Silva Brito. O corpo da vítima foi descoberto na manhã desta quarta-feira (24), enterrado na comunidade Raio de Sol, bairro Cidade Nova, zona Norte da capital.

O caso remonta ao sequestro de Hemerson de sua residência, situada no bairro Valparaíso, zona Leste, no dia 12 de janeiro. Antes de ser brutalmente assassinado, Hemerson foi gravado pelos criminosos em um vídeo perturbador. Na gravação, ele é coagido a confessar a motivação que teria levado ao seu sequestro, tortura e subsequente homicídio, um macabro procedimento conhecido como ‘tribunal do crime’.

A delegada Marília Campello, adjunta da DEHS, detalhou a motivação do crime em coletiva na manhã desta quinta-feira (25): “Tem um vídeo circulando da morte desse jovem aonde eles fazem uma espécie de tribunal do crime e colocam essa vítima em confissão para que ela dissesse que estava traindo uma denominada facção. Ele foi penalizado com a pena de morte. A motivação mais uma vez é a guerra entre as facções.”

Hemerson já possuía antecedentes criminais, com passagem pela polícia por homicídio e tráfico de drogas, segundo informações das autoridades policiais. O caso continua sob investigação da DEHS, que busca esclarecer todos os detalhes do crime chocante.

Redação AM POST