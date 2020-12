Delegacia de Combate a corrupção desvenda esquema de venda de cirurgias no Hospital Adriano Jorge, em Manaus

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Combate à Corrupção (DECCOR), realizou na manhã desta quinta-feira (03/12), ação policial que resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão no Hospital Fundação Adriano Jorge (HFAJ), onde havia suspeita de vendas de cirurgias a pacientes em lista de espera.

A denúncia de suspeita de prática ilegal foi feita pela própria direção da unidade hospitalar e está em acordo com medidas de controle interno implementadas pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM).

De acordo com o delegado, Guilherme Torres, titular da Especializada, nesta primeira fase das diligências, foi recolhido material para investigação de materialidade e de suspeitos. A operação continuará em novas etapas após a análise do conjunto de material apreendido.

Reforço em controles – A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) informa que já instaurou, por meio da Secretaria Executiva de Controle Interno, procedimento para apurar administrativamente o caso e reforça que está dando total e irrestrito apoio à Polícia Civil do Amazonas, tendo a denúncia que originou as investigações sido feita pela direção do HFAJ.

A SES-AM ressalta que tem trabalhado com total transparência em seus atos, fortalecendo os mecanismos de controle interno, organizando procedimentos e fluxos para oferecer um serviço de saúde eficiente e para coibir qualquer tipo de prática prejudicial ao Estado e à sociedade.

Com informações da assessoria de imprensa