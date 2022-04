Delegada diz que grávida morta em hospital foi agredida pelo próprio marido em Manaus

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

César Silva da Costa, de 38 anos, foi preso nesta segunda-feira (11), suspeito de matar a própria esposa, Jucicléia Brito dos Santos, grávida de 8 meses, no ano passado, no bairro Colônia Antônio Aleixo, zona Leste de Manaus.

Continua depois da Publicidade

De acordo com a Delegada Débora Marreiros, a vítima era casada com o suspeito há 17 anos e sofria agressões constantemente.

“A Jucicléia chegou passando mal, em muito sofrimento na Maternidade Chapot Prevost. Durante o parto foi verificado que ela estava com uma hemorragia que foi a causa da morte e essa hemorragia não era intrauterina, era uma hemorragia externa, portanto não tinha nada a ver com a gravidez. A médica cirurgiã conseguiu detectar onde essa hemorragia começou, que foi na altura do baço e a nossa perícia confirmou que a morte dela se deu em decorrência desse sangramento causado por uma violência doméstica”, disse Débora.

Em depoimento, César ainda tentou contar outra história sobre a situação, disse que a mulher sentiu dores e no hospital, contou que havia encontrado a mesma caída. No entanto, os filhos do casal afirmaram que a mulher era agredida e já havia sofrido um abordo aos 5 meses no ano de 2020 devido às agressões.

Continua depois da Publicidade

“As testemunhas dizem que no dia do fato, César havia bebido e ameaçou Jucicléia na frente dos filhos”, destaca a delegada.

César está em prisão temporária, mas devido as provas, a prisão deve ser convertida em preventiva.