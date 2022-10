Delegado Aldeney Goes deixou legado de competência, profissionalismo e seriedade na PC-AM

Redação AM POST

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) perdeu um dos profissionais mais atuantes no combate à criminalidade. O delegado Aldeney Goes Alves, que tinha 47 anos, foi morto na sexta-feira (28/10), após ser atingido por disparos de arma de fogo em uma drogaria em Belém (PA). Trabalhando há 21 anos na PC-AM, Goes deixou um legado de competência, profissionalismo e seriedade no trabalho que desempenhava junto à população e a segurança pública do estado.

Natural de Tabatinga (a 1.108 quilômetros da capital), Aldeney se dedicou desde cedo aos estudos, com o intuito de ajudar sua família. Ele se tornou bacharel em Direito pela Universidade do Estado do Amazonas (UEA), com especialização em Ciências Criminais pela Universidade Cândido Mendes, do Rio de Janeiro.

Ingressou na Polícia Civil do Amazonas em dezembro de 2001, como investigador de polícia, após aprovação em concurso público. Em 2011, foi empossado como delegado de polícia, após nova aprovação em concurso.

Inicialmente, em 2013, assumiu a titularidade do 19° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde estava lotado atualmente. Posteriormente, teve passagem pelos 2°, 24° e 25° DIPs, 1ª Seccional Sul, e também pelas Delegacias Especializadas em Crimes contra o Consumidor (Decon), Roubos e Furtos de Veículos (DERFV) e Roubos, Furtos e Defraudações (DERFD), onde atuou em casos de grande repercussão no Amazonas.

Durante sua carreira profissional, o profissional da segurança pública recebeu inúmeros elogios concebidos por autoridades policiais e judiciais do Amazonas, por sua brilhante atuação como delegado de polícia.

Atuação

Em 2018, Aldeney Goes esteve à frente de uma investigação pelo 19° DIP que resultou na prisão de uma mulher investigada por comandar um esquema criminoso, dentro de uma empresa de contabilidade, responsável pelo desvio de mais de R$ 1 milhão.

Em 2021, já na titularidade da DERFV, a autoridade policial, junto à sua equipe de investigação, recuperou 1.730 veículos que haviam sido roubados e furtados e estavam em posse de criminosos.

Naquele mesmo ano, realizou mais de 50 prisões em flagrante e em cumprimento a mandados de prisão, em que os indivíduos estavam envolvidos na condição de autores ou integrantes em crimes de furtos ou roubos de veículos.

Em outra investigação que demonstrou toda a inteligência estratégica e investigativa do profissional, em fevereiro deste ano, Aldeney e seus investigadores prenderam um trio envolvido no sequestro de dois irmãos, ocorrido no bairro Nova Esperança, zona oeste. Durante o crime, as vítimas foram torturadas.

Já durante a Operação Justa Causa, uma investigação monitorou seis funcionários de uma empresa de móveis e eletrodomésticos, que desviavam produtos, gerando um prejuízo de mais de R$ 250 mil.

Investigação

Após o crime que vitimou o delegado na sexta-feira (28/10), em Belém (PA), onde passava férias, a Polícia Civil do Pará (PC-PA), em conjunto com a PC-AM, iniciaram as investigações e conseguiram efetuar, com o apoio da Polícia Civil do Tocantins (PC-TO), a prisão de um dos envolvidos, identificado como Deyvide José Santos, conhecido como “Jereba”, em um ônibus no município de Araguaína (TO), quando ele tentava fugir para outro estado.

Em nota de gratidão, a Polícia Civil do Amazonas, por meio do delegado-geral Ricardo Leite, e do delegado-geral adjunto, Bruno Fraga, agradeceu a atenção e receptividade dos colegas da PC-PA, e também parabenizou o excelente trabalho investigativo, em ação conjunta, que resultou na prisão de um dos assassinos do delegado Aldeney Goes.

A PC-AM agradeceu também o apoio prestado pela PC-TO na captura do infrator, e ressaltou que a colaboração e empenho de todas as equipes policiais envolvidas serão essenciais para o desfecho do caso.