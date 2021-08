Delegado é encontrado morto na sede da Polícia Federal

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Clique e participe do grupo do AM POST no Telegram

Redação AM POST

O delegado Gastão Schefer Neto, de 48 anos, foi encontrado morto na sede da Polícia Federal (PF) de Caxias do Sul, na Serra do Rio Grande do Sul, nesta segunda-feira (9). A assessoria da PF informou que o caso está sendo tratado como suicídio.

Continua depois da Publicidade

De acordo com o G1, a investigação sobre as circunstâncias do óbito ficará a cargo da própria instituição, já que o óbito ocorreu dentro de uma delegacia.

Gastão foi presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal do Paraná e foi candidato a deputado federal pelo PR. Em 2018, ele tentou destruir o equipamento de som da Vigília Lula Livre porque estava irritado com o barulho. Na época, Schefer afirmou que empurrou o equipamento enquanto discutia com apoiadores do ex-presidente e que não estava armado.

Nas redes sociais, sindicatos de delegados e policiais federais do Rio Grande do Sul e do Paraná lamentaram a morte de Schefer.

Continua depois da Publicidade